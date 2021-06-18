Motosiklet hırsızını bekçiler yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet hırsızını bekçiler yakaladı

Motosiklet hırsızını bekçiler yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde iki ayrı motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki ayrı motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Fevzipaşa ve Yeni Mahalle'de gerçekleşen motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın A.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı
Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı
Restoran basıp polise ateş açan şüpheliler, balkonda uyuyan kadını vurdular
Restoran basıp polise ateş açan şüpheliler, balkonda uyuyan kadını vurdular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet hırsızını bekçiler yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 11:43:40. #1.13#

title