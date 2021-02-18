Motosiklet hırsızına gözaltı
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Motosiklet hırsızına gözaltı

18.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:10
Motosiklet hırsızına gözaltı

OSMANİYE'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi A.S., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

OSMANİYE'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi A.S., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Şubat günü Cevdetiye beldesinde S.Ç.'ye ait motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırma ve fiziki takiple motosikleti çalan kişinin A.S. olduğu belirlendi. A.S. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. A.S. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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