Motosiklet hırsızı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet hırsızı yakalandı

Motosiklet hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de park halindeki motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs kamera kayıtları incelenerek yakalandı.

Osmaniye'de park halindeki motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs kamera kayıtları incelenerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8010 Sokak üzerinde bulunan evine motosikletini park eden şahıs motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Motosikletinin çalındığını düşünen şahıs durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Motosikleti çalan şahsın D.A. olduğunu belirleyen ekipler, şahsın gittiği istikametteki kamera görüntülerini de inceledi. Yapılan saha çalışmaları ve fiziki takip sonucunda hırsızlık şüphelisi D.A. aynı gün motosikletle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken motosiklet ise sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kerem Alışık Aleyna Tilki Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Ali Tandoğan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Motosiklet hırsızı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 08:42:35. #1.16#

title