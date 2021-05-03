Motosiklet hırsızı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet hırsızı yakalandı

Motosiklet hırsızı yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, park halindeki motosikleti çalan D.A., kamera kayıtlarının incelenip, kimliğinin belirlenmesinin ardından aynı gün polis ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE'de, park halindeki motosikleti çalan D.A., kamera kayıtlarının incelenip, kimliğinin belirlenmesinin ardından aynı gün polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 30 Nisan günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8010 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark eden kişi, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin D.A olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu D.A., aynı gün çaldığı motosikletle yakalanarak gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış
Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Altun İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Motosiklet hırsızı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 13:31:29. #1.15#

title