Motosiklet hırsızı suç makinesi yakalandı
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Motosiklet hırsızı suç makinesi yakalandı

Motosiklet hırsızı suç makinesi yakalandı
08.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:16

Motosiklet hırsızı suç makinesi yakalandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 motosiklet çalan, 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve toplam 36 adet suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Motosiklet hırsızı suç makinesi yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 motosiklet çalan, 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve toplam 36 adet suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın, bir evden motosiklet çalma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 1 motosiklet çalan, 2 iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve toplam 36 adet suç kaydı bulunan şüpheli şahıs bir iş yerinden çalmış olduğu sigaralarla birlikte yakalandı. Şüpheli şahsın bir evden motosiklet çalması ve çaldığı motosikleti sürerek uzaklaşması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yapılan çalışmalarda ikametten hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 27 adet suç kaydı bulunan başka bir şüpheli şahıs daha yakalanırken, evden çaldığı bir adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Motosiklet hırsızı suç makinesi yakalandı

Kaynak: İHA

Manşet

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