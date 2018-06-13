Motosiklet Hırsızı Ruhsat Sorulunca Yakayı Ele Verdi

Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri akşam saatlerinde şüphe üzerine durdurdukları motosikletlinin ruhsatını sorunca, motosikletlerin çalıntı olduğunu belirledi.

Şehitkamil İlçesi Hürriyet Mahallesi Şelale Parkı yanında durumundan şüphelenilen motosikletin yanında bulunan şahsa motosikletin ruhsatı sorulduğunda, şahsın çelişkili davranması sonucu ekipler kayıtlarda arama kaydı sorguladı. Sorgulamalar sonucu ruhsat sahibine ulaşıldı. Ruhsat sahibi ise, motosikletin kendisine ait olduğunu, gün içerisinde Kayaönü mahallesinde bir markete girdiği esnada motosikletinin çalındığını söyledi. Şüpheli şahıs H.K. ise göz alındı. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamalarında ise 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP