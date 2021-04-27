Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı
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Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı Osmaniye'de bir apartmanın giriş kapısında park halinde bulunan motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi önce kameralara ardından polise yakalandı.

Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir apartmanın giriş kapısında park halinde bulunan motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi önce kameralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi 45009 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda ikametgah eden bir şahıs motosikletini apartmanın giriş katına park etti. Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden şahıs durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Şube Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından binanın güvenlik kameraları mercek altına alındı. Görüntüleri izleyen ekipler motosikleti çalan şahsın Ö.M.Ö. olduğunu tespit etti. Yapılan fizik takibin ardından şahıs yapılan baskınla evinde kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı
Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı
Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı
Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı
Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı
Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı
Hırsızın motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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