Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı
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Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı

Konya'da bir binanın otoparkına duvardan atlayarak giren hırsızlık şüphelisi, direksiyon kilidini kırdığı motosikleti çaldığı an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı
16.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:32

Konya'da bir binanın otoparkına duvardan atlayarak giren hırsızlık şüphelisi, direksiyon kilidini kırdığı motosikleti çaldığı an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Saray Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerindeki bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde binanın otoparkına duvardan atlayarak giren ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs, motosikletin yanına geldi. Motosikletin direksiyonunu dakikalarca uğraşarak kıran şüpheli şahıs, motosikleti çalıştıramadan sürükleyerek siteden dışarıya çıkarttı. Motosikleti sürükleyerek götüren hırsızlık şüphelisi daha sonra gözlerden kayboldu. Bu sırada çevrede bulunan binaların güvenlik kameraları bu anları saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, duvardan atlayarak motosikletin yanına gelen şüphelinin direksiyon kilidini kırması ve binaların kenarından sürükleyerek götürmesi yer alıyor.

Motosikletin sahibi Ali Yaya, hırsızın bir buçuk sularında duvardan atladığını ve direksiyon kilidini kırdığını ifade ederek, "Sabah kalktım baktım, motoru göremeyince şok oldum. Sonra gittim kamera görüntülerini aldım, polise verdim onlar soruşturmaya başladı. Eğer hırsız motoru getirip bırakırsa davamdan vazgeçeceğim ama getirmezse davacıyım. Kurda hazır kazanılmış mal yok. Kazanacaklar, yiyecekler. Benim yaşım 61, ben çalışıyorsam onlar da çalışıp yesinler" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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