MOTOSİKLET HIRSIZI GÜVERCİN KAFESİNDE UYURKEN YAKALANDI
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MOTOSİKLET HIRSIZI GÜVERCİN KAFESİNDE UYURKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da 3 motosiklet çalan Murat Kaya (29), Kuş Pazarı'nda güvercin kafesinde uyurken yakalandı.

ADANA'da 3 motosiklet çalan Murat Kaya (29), Kuş Pazarı'nda güvercin kafesinde uyurken yakalandı. Çaldığı araçlara karşı uyuşturucu madde aldığı öne sürülen Kaya, kuş beslemek için bölgeye geldiğini söyleyip, hırsızlık olaylarını reddetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletlerinin çalındığını belirten 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çalınan motosikletlerin Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Kuş Pazarı'na götürüldüğünü belirledi.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Murat Kaya olduğunu tespit etti. Çaldığı motosikletlerin karşılığında uyuşturucu madde aldığı öne sürülen Kaya, polisin şafak vakti yaptığı baskında güvercin kafesinde uyurken yakalandı. Çalınan motosikletler de kafesin arkasındaki boş alanda buldu. Murat Kaya'nın üzerinden de 112 gram bonzai, hassas terazi ile yattığı yerde pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyete götürülen Murat Kaya ifadesinde, motosikletleri çalmadığını, bölgeye kuş beslemek için geldiğini, silah ve uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MOTOSİKLET HIRSIZI GÜVERCİN KAFESİNDE UYURKEN YAKALANDI
MOTOSİKLET HIRSIZI GÜVERCİN KAFESİNDE UYURKEN YAKALANDI
MOTOSİKLET HIRSIZI GÜVERCİN KAFESİNDE UYURKEN YAKALANDI
MOTOSİKLET HIRSIZI GÜVERCİN KAFESİNDE UYURKEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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