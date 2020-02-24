Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı
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Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı

Bilecik'te bir şüpheli çalmaya niyetlendiği motosikleti çevredeki vatandaşları görünce bırakarak olay yerinden kaçtı.

24.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:38
Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı

'te bir şüpheli çalmaya niyetlendiği motosikleti çevredeki vatandaşları görünce bırakarak olay yerinden kaçtı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Mahallesi Hamam Sokak üzerinde park halindeki motosikleti çalmaya niyetlenen şüpheli çevredeki vatandaşları görünce olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ekipleri ihbar etti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler eşkal tespiti için çalışma yaptılar. Bir kaç vatandaşın bilgisine başvuran ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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