MOTOSİKLET HIRSIZI 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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MOTOSİKLET HIRSIZI 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da motosiklet hırsızlıklarına karıştığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

ISPARTA'da motosiklet hırsızlıklarına karıştığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Kentte Çünür, Yedişehitler ve Bahçelievler mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin H.Ş, E.T.Y. ve A.M.K. oldukları tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer yandan motosiklet hırsızlıkları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde bir site içinde motosikleti alan bir kişinin hızlıca olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Diğer görüntüde ise bir eve gelen 2 şüphelinin, bahçe kapısını açtıktan sonra motosikleti alarak kayıplara karıştıkları görülüyor.

MOTOSİKLET HIRSIZI 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MOTOSİKLET HIRSIZI 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MOTOSİKLET HIRSIZI 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MOTOSİKLET HIRSIZI 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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