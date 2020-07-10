Motosiklet grubu, ilkokulun sınıflarını boyadı
Motosiklet grubu, ilkokulun sınıflarını boyadıHATAY'ın İskenderun ilçesinde bir motosiklet grubu, kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle Yukarı Kepirce İlkokulu'nun sınıflarını boyadı.
10.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:06
Motosiklet grubu, ilkokulun sınıflarını boyadı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir motosiklet grubu, kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle Yukarı Kepirce İlkokulu'nun sınıflarını boyadı.
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kendi imkanlarıyla boya satın alan Moto 31 grubu üyesi motosikletliler, ilçe merkezinden konvoy halinde Yukarı Kepirce İlkokulu'na gitti. Kalabalık grup, okulun sınıflarını boyadı. Grup Başkanı Emre Berkil, çevresindeki dostlarının desteğiyle yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin tertemiz eğitim görmelerini sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: DHA