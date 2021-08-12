Motosiklet Festivali, Atahan Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet Festivali, Atahan Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenecek

Motosiklet Festivali, Atahan Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Çorum'da, Oto Tamirciler Esnaf Odası'nın öncülüğünde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, ÇESOB ve motosikletçi esnafının katkılarıyla bu yıl 2.'si düzenlenecek olan Motosiklet Festivali, Atahan Atlı Spor Kulübü yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, festivalin düzenleneceği Atahan Atlı Spor Kulübü'nde incelemelerde bulundu. Başkan Gür beraberinde Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile birlikte Atahan Atlı Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, Kulüp Yetkilisi Burhan Demigan'dan festivalin düzenleneceği alan ile ilgili bilgiler aldı.

21-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Motosiklet Festivali'nin Çorum'un tanıtımına da önemli katkılar sunacağını ifade eden Gür, 81 ilden şehrimize gelecek olan motor tutkunlarını en iyi şekilde ağırlamak istediklerini söyledi.

2 gün boyunca sürecek festivalin şehir turu, konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve etkinliklere sahne olacağını belirten Recep Gür, festivalin Çorum'a renk katacağını söyleyerek, festivale verdikleri katkılardan dolayı Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ayrıca, Çorumlu tüm motor tutkunlarını festivale davet etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet Festivali, Atahan Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:34:55. #1.15#

title