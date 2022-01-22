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Motosiklet, evin kapalı garajından çalındı

Motosiklet, evin kapalı garajından çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de hırsız ya da hırsızlar evin kapalı garajından motosiklet çaldı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de hırsız ya da hırsızlar evin kapalı garajından motosiklet çaldı. Motosikletinin olmadığını gören vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Düzce'de son günlerde motosiklet hırsızlıklarında artış olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Konuralp bölgesinde bulunan üniversite öğrencilerinin motosikletlerinin çalınmasının ardından bir hırsızlık olayı da yine aynı bölgeden geldi. Evin kapalı garajına park ettiği motosikletini bulamayan sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptığı inceleme ile hırsız ya da hırsızların peşine düşerken, bölgede 4'üncü motosiklet hırsızlığının gerçekleşmesi sebebi ile vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Hırsızlık ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında motosikletlerin bir kısmı bulunarak sahiplerine teslim edilirken diğer motosikletlerin bulunması için çalışma başlatıldı. - DÜZCE

Motosiklet, evin kapalı garajından çalındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Motosiklet, Hırsızlık, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Haber

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