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Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlkay D.'nin kullandığı 34 DIL 604 plakalı motosiklet, pazar yeri istikametinden Hatip Sokak istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Motosiklet sürücüsü yaklaşık 10 metre sürüklenerek ayağından yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle yola yağ dökülürken, polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için Ereğli Belediyesi Temizlik ekiplerinden yolun temizlenmesi için yardım istedi. İlkay D. hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü yaralandı

Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü yaralandı

Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü yaralandı

Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü yaralandı

Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü yaralandı

Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü yaralandı

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Haber: Motosiklet duvara çarptı, 10 metre sürüklenen sürücü yaralandı - Haberler
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