Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı
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Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı

Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, kırsal Konurlar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Refik Ç. (49) idaresindeki 16 F 3488 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi. Domuzlar kaçışırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı
Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı
Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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