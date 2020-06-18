Motosiklet devrildi, kaldırıma başını vuran sürücü öldü (2) ÖLEN KİŞİNİN MAHSUN ARSLAN OLDUĞU BELİRLENDİAlanya'da kontrolden çıkan motosikletin önündeki araca çarpıp devrildiği kazada yaşamını yitiren sürücünün, Ömer Kamil Yıldırım olmadığı anlaşıldı.

ÖLEN KİŞİNİN MAHSUN ARSLAN OLDUĞU BELİRLENDİ

Alanya'da kontrolden çıkan motosikletin önündeki araca çarpıp devrildiği kazada yaşamını yitiren sürücünün, Ömer Kamil Yıldırım olmadığı anlaşıldı. Polis üzerinden Ömer Kamil Yıldırım'a ait kimlik çıkan kişinin yaptığı parmak izi kontrolleri sonucunda Mahsun Arslan (23) olduğunu belirledi. Mahsun Arslan'ın motosikleti Yıldırım'dan kiraladığı anlaşıldı.

Kaynak: DHA