Motosiklet Devrildi: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü, eşi ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Musa Cevher Dudayev bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Çatal (30) idaresindeki 55 NG 019 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Motosiklet sürücüsü Musa Çatal, motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Seher Çatal (27) ve oğlu Yusuf Eymen Çatal (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN