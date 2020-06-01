Motosiklet devrildi: 2 yaralı
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Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı
01.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:55

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarında Ruba M., idaresindeki 02 MA 0484 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ruba M., ile motosiklette bulunan Ahmet M., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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