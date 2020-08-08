Motosiklet dereye uçtu: 1 ölü
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Motosiklet dereye uçtu: 1 ölü

Motosiklet dereye uçtu: 1 ölü Adana'nın Kozan İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet köprü korkuluklarını yıkarak dereye uçtu.

08.08.2020 19:18 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:24

Motosiklet dereye uçtu: 1 ölü

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet köprü korkuluklarını yıkarak dereye uçtu. Motosiklet sürücüsü Yıldırım A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi, Yassıçalı mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Yıldırım A. idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyteini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı ardından dereye uçtu. Motosikletin dereye uçtuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve emniyet güçlerine haber verdiler.

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri motosiklet sürücüsü Yıldırım A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Yıldırım A.'nın cenazesi kaza yerinden alınarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ise çekici marifeti ile dereden çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Motosiklet dereye uçtu: 1 ölü

Kaynak: İHA

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