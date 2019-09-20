Motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor

Motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından motosiklet denetimleri aralıksız devam ediyor.

20.09.2019 10:07
Motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından motosiklet denetimleri aralıksız devam ediyor.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde evrak eksiği bulunan ve trafiğe uygun olmayan motosikletlere el konuldu. Motosikletler, çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Motosiklet denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.