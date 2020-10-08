Motosiklet demir bariyere çarptı: 1 ölü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, virajda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin demir bariyere çarpması sonucu arkada oturan Murat Muharrem Dursun (19) yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, virajda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin demir bariyere çarpması sonucu arkada oturan Murat Muharrem Dursun (19) yaşamını yitirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Sezgin A. (20) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 269/16 Sokak'tan Ankara Caddesi'ne giden Sezgin A.'nın kullandığı plakasız motosiklet, virajda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda demir bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sezgin A. ile arkasındaki Murat Muharrem Dursun yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde başını demir bariyere çarptığı tespit edilen Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi.Öte yandan, kazada hafif yaralanan sürücü Sezgin A., ayakta tedavisinin ardından gözaltına alındı. Dursun'un cesedi, savcının incelemesi sonrasında cenaze aracına alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK