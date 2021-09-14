Motosiklet dağ yamacından yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
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Motosiklet dağ yamacından yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet dağ yamacından yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin dağ yamacından devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin dağ yamacından devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tolga Derin idaresindeki 01 EMF 82 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadağ Ormanlık alan yakınlarında yamaçtan yuvarlandı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Tolga Derin yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet dağ yamacından yuvarlandı: 1 yaralı

Motosiklet dağ yamacından yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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