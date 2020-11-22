Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü
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Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü

22.11.2020 17:22 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:26

Diyarbakır'da çöp kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da çöp kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Özer'in kullandığı 21 AAT 586 plakalı motosiklet, yoldan geçen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan sürücü Serkan Özer ve arkasında oturan Yusuf Sarıkaya ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Özer ve Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, Özer ve Sarıkaya'nın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından cadde tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

-İHA-

Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü
Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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