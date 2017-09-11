Motosiklet Çöp Kamyonuna Çarptı: 1 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde, motosikletin belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi Alançeşme mevkiinde Garaj istikametinden şehir merkezi yönünde çöp toplayan belediyeye ait 45 K 5266 plakalı çöp aracına Bekir Z.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı motosiklet sürücüsü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA