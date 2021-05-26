Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
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Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı

Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile cip çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile cip çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarşı istikametinden Erdemir Caddesi üzerinden seyir halinde olan Bülent D. idaresindeki 06 BZE 118 plakalı cip, Lise Sokak'a girmek isterken Mevlüt G. idaresindeki 67 ABY 198 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Cip sürücüsü Bülent D. ise polis ekiplerine kazanın oluşunu anlattı. Kazaya karışan motosiklet çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırılırken, cip sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde ilerleyen cipin, sokağa girmek isterken aynı istikamette gelen motosiklet sürücüsünün kayarak cipin altına girdiği görülüyor. - ZONGULDAK

Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı
Motosiklet cipin altına girdi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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