Motosiklet çantasında tarihi eser kaçakçılığı

Motosiklet çantasında tarihi eser kaçakçılığı

Kırşehir'de jandarma ekipleri, bir motosikletin çantasında 21 tarihi eser ele geçirdi.

26.10.2019 12:32
Motosiklet çantasında tarihi eser kaçakçılığı

Kırşehir'de jandarma ekipleri, bir motosikletin çantasında 21 tarihi eser ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir - Mucur kara yolu Küçük Köpekli köyü yol ayrımında yaptıkları uygulamada, M.K. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurdu.

Motosikletin çantasında kağıtlar arasına sarılmış farklı dönemlere ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 18 sikke, 2 heykelcik ve 1 haç bulundu.

Tarihi eserlere konulurken, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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