Motosiklet çantasında tarihi eser kaçakçılığı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, bir motosikletin çantasında 21 tarihi eser ele geçirdi.
Kırşehir'de jandarma ekipleri, bir motosikletin çantasında 21 tarihi eser ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir - Mucur kara yolu Küçük Köpekli köyü yol ayrımında yaptıkları uygulamada, M.K. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurdu.
Motosikletin çantasında kağıtlar arasına sarılmış farklı dönemlere ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 18 sikke, 2 heykelcik ve 1 haç bulundu.
Tarihi eserlere konulurken, sürücü gözaltına alındı.