MOTOSİKLET ÇALIP PARÇALAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Haberler
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MOTOSİKLET ÇALIP PARÇALAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çaldıkları motosikletleri parçalayıp sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çaldıkları motosikletleri parçalayıp sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Dulkadiroğlu ilçesinde son 3 günde birçok evin önünden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Motosikletlerin çalındığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin M.S (16), M.T.(16), M.B.(17), A.S.(16) ve F.Ç. (38) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonu ile 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 3 motosiklet ile motosiklet parçaları ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri önce parçaladıkları, sonra bunları Kahramanmaraş ve çevre illerde sattığı tespit edildi. 3 motosiklet sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 5 kişinin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

MOTOSİKLET ÇALIP PARÇALAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

MOTOSİKLET ÇALIP PARÇALAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

MOTOSİKLET ÇALIP PARÇALAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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