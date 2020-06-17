Motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - AYDIN
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Motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - AYDIN

Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

17.06.2020 08:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:18

Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskiçine Mahallesi'nde park halindeki plaksız 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, Adnan Menderes Bulvarı Çine Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde, motosikletlerle kaçmak isteyen Ali T. (26) ve Mehmet Ali Y.'yi (26) durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - AYDIN

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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