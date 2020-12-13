Motosiklet çalarken suçüstü yakalandı
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Motosiklet çalarken suçüstü yakalandı

13.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:27
Motosiklet çalarken suçüstü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şüpheli motosiklet çalarken suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şüpheli motosiklet çalarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesinde bir evden televizyon ve cep telefonu, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir evden giyim eşyası çalan kişinin Y.E. (18) olduğu Nazilli Polisi tarafından tespit edildi. Nazilli emniyetine bağlı ekiplerce her yerde aranan şüpheli Cumhuriyet Mahallesi'nde motosiklet çalarken suç üstü yakalandı. Yakalanan şüpheli yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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