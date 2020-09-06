MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ KAZA YAPINCA HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ KAZA YAPINCA HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Fatih'te gece saatlerinde trafik polisi şüphe üzerine motosikletli bir kişiye DUR ihtarında bulundu.

MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ KAZA YAPINCA HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te gece saatlerinde trafik polisi şüphe üzerine motosikletli bir kişiye DUR ihtarında bulundu. Polisin ikazına aldırış etmeyen şüpheli motosikleti ile ters yönde kaçtı. Polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Olay yerinde motosikleti bırakarak yaya kaçan şüpheli ara sokaklarda polislerin geldiğini görünce etrafa ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay Fatih, Adnan Menderes Vatan Bulvarı Caddesi'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Metro Durağı yakınlarında motorlu trafik polisi şüphelendikleri bir motosikleti kullanan kişiye DUR ihtarında bulundu. Polisin ikazına aldırış etmeyen motosikletli durmayarak kaçtı. Vatan Caddesi'nin ters istikametinde bir süre polisten kaçan şüpheli dengesini kaybederek yeşillik alanda motosikleti ile kaza yaptı. Motosikletten düşen şüpheli yaya olarak yolun karşısına geçti.

HAVAYA ATEŞ AÇARAK KAÇTI

Trafik polisleri telsizden şüphelinin kaçtığı yönü anons ederek destek istedi. Yolun karşısına geçen şüpheli ara sokakta polisleri görünce etrafa ateş açarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüphelinin motosikleti bıraktığı yeşillik alanda detaylı olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Ayrıca polis ekipleri şüphelinin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğunu tespit etti.

TERS YÖNDEN GELDİ KAZA YAPTI

Olayın yaşandığı yerde bulunan Zeynep Çelik isimli bir kişi "Şuradan ters yönden geldi zaten. Demirlere vurdu, takla attı ağaca başını vurdu yaya olarak kaçtı gitti ondan sonra. Burada iki ekip vardı, onlar da takip etti kaçan kişiyi. Muhtemelen çalıntıydı motosiklet zaten" dedi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA