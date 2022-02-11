Motosiklet çalan şebekeye operasyon: 9 gözaltı

İzmir'in Urla ilçesinde 11 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda meydana gelen 11 motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Urla Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık olayını gerçekleştiren 9 şüpheli belirlendi. Organize suç örgütü üyesi oldukları tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

5'i tutuklandı

Öte yandan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hakim karşısına çıkan şüphelilerden 5'i tutuklandı. 4 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa