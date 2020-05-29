Motosiklet çalan 3 kişi suçüstü yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinin bahçesinden güvenlik görevlisinin motosikletini çalan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinin bahçesinden güvenlik görevlisinin motosikletini çalan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerindeki güvenlik görevlisinin motosikletinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler ve güvenlik kameraları görüntülerine göre, 3 şüphelinin iş yerinin tel çitini keserek bahçede park halinde bulunan motosikleti alıp götürdükleri belirlendi. Şahısları yakalamak ve motosikleti bulmak için çalışmaları genişleten ekipler, çalınan motosikleti Berdan Irmağı kenarında üzeri örtülü şekilde buldu. Gizlenen motosikleti almayarak, şüpheli şahısların bölgeye gelmesini bekleyen ekipler, bir süre sonra bölgeye gelen 3 kişiyi suçüstü yaparak, gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA