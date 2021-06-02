Motosiklet beton mikseriyle çarpıştı
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Motosiklet beton mikseriyle çarpıştı

Motosiklet beton mikseriyle çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da motosiklet ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Haluk B. yönetimindeki 02 AAS 426 plakalı motosiklet Altınşehir yönünden kavşağa geldiğinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 HH 268 plakalı Man marka beton mikseri ile çarpıştı.

Kazada başından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet beton mikseriyle çarpıştı
Motosiklet beton mikseriyle çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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