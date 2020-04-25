Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
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Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü Kütahya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

25.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:37
Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

KÜTAHYA - Kütahya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Çavrarhisar karayolunun 5. kilomekresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Çavdarhisar istikametine gitmekte olan Adil Bayram Tunç'un yönetimindeki 43 EE 281 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yola savrulan sürücü Tunç ile motosikletteki Volkan Türk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kaynak: İHA

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