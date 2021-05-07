Motosiklet bariyere çarptı, sürücü yaralandı
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Motosiklet bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Motosiklet bariyere çarptı, sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Durak Mahallesi Emirler Caddesinde ilerleyen L.B. yönetimindeki 43 ABS 421 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü L.B., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırdı. - KÜTAHYA

Motosiklet bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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