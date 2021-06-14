Motosiklet arkasında oturan kadından 'pes' dedirten davranış
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Motosiklet arkasında oturan kadından 'pes' dedirten davranış

Motosiklet arkasında oturan kadından 'pes' dedirten davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sürücüler tarafından sık kullanılan bir caddede motosikletin arkasında oturan kadının davranışı adeta 'pes' dedirtti.

Antalya'da sürücüler tarafından sık kullanılan bir caddede motosikletin arkasında oturan kadının davranışı adeta 'pes' dedirtti. Eşi ile seyahat eden kadın, 10 yaşındaki kızını elinin arasına alarak dizinin üzerinde ayakları sallanır şekilde kilometrelerce yol gitti. Kızın zaman zaman ellerini sallayarak çırpınması ise korkuttu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde şehir merkezine doğru ilerlemekte olan motosiklet sürüşücüsü arkasına eşini de oturttu. Eşi ise yanında bulunan yaklaşık 10 yaşındaki kızını, motosiklette kucağına almak yerine yan tarafına dizinin üzerine oturtarak seyahat etti. Kızın ayaklarının yerde sallanıyor olması ve annenin sadece elleri ile tutması diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Kızın zaman zaman ellerini sallayarak çırpınması ise yükleri ağza getirdi. Hem kızının canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan adam, bir süre daha cadde üzerinde seyir ettikten sonra gözden kayboldu. - ANTALYA

Motosiklet arkasında oturan kadından 'pes' dedirten davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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