Motosiklet arkadaşımın dedi, çaldığı ortaya çıktı
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Motosiklet arkadaşımın dedi, çaldığı ortaya çıktı

17.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:38
Motosiklet arkadaşımın dedi, çaldığı ortaya çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bekçiler şüphe üzerine motosikletli bir kişiyi durdurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bekçiler şüphe üzerine motosikletli bir kişiyi durdurdu. Şase numarasından motosiklet sahibine ulaşan bekçiler, motosikletin yeni çalındığını tespit etti.

Olay, Kadınlar Denizi 9'uncu sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Merkez Polis Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 09 ADH 410 plakalı motosiklet üzerinde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. S.B. isimli şüpheli motosikletinin arkadaşına ait olduğunu ve eve gideceğini belirtti. Bekçiler motosikletin plakasını sorguladıklarında çalıntı kaydının olmadığını tespit etti. Plakadan motosiklet sahibi H.S.'ye ulaşan bekçiler, motosikletin İkiçeşmelik Mahallesi Uluçınar Sitesi'nden yeni çalındığı tespit etti. Motosiklet hırsızlık şüphelisi bekçiler tarafından gözaltına alınırken, H.S. ise çalınan motosikletine kavuşup bekçilere teşekkür etti. - AYDIN

Motosiklet arkadaşımın dedi, çaldığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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