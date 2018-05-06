Motosiklet Alıcısı 50cc'nin Altında Modellere Yöneldi

Bu yıl 50cc'ye kadar olan motorların satışının hızlı gittiğini dile getiren MOTED Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçer, 2017'nin ilk çeyreğinde 452 olan 0-50cc motosiklet satışının 2018'in ilk çeyreğinde 6 bin 146'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.