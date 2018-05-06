Motosiklet Alıcısı 50cc'nin Altında Modellere Yöneldi

Bu yıl 50cc'ye kadar olan motorların satışının hızlı gittiğini dile getiren MOTED Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçer, 2017'nin ilk çeyreğinde 452 olan 0-50cc motosiklet satışının 2018'in ilk çeyreğinde 6 bin 146'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Motosiklet Alıcısı 50cc'nin Altında Modellere Yöneldi

Bu yıl 50cc'ye kadar olan motorların satışının hızlı gittiğini dile getiren MOTED Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçer, 2017'nin ilk çeyreğinde 452 olan 0-50cc motosiklet satışının 2018'in ilk çeyreğinde 6 bin 146'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Dunya.com

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