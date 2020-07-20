Motosiklet alev alev yandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet aniden alev aldı.
20.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:27
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü.
Gümüşhacıköy ilçesinde Hükümet Konağı karşısındaki caddede üzerinde 2 kişinin bulunduğu seyir halindeki motosiklet birden yanmaya başladı. Motosiklet üzerindeki 2 kişi son anda alevlerden kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerine esnafta hortum ile su tutarak destek verdi.
(Furkan Abrek Ünal/İHA)
Kaynak: İHA