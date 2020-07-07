Motosiklet aldıktan 2 saat sonra yaptığı kazada kolu kırıldı
BURSA'da, motosiklet satın aldıktan 2 saat sonra İnegöl ilçesine giderken, kaldırıma çarpan Okan Yazar'ın (28) kolu kırıldı.
07.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:38
BURSA'da, motosiklet satın aldıktan 2 saat sonra İnegöl ilçesine giderken, kaldırıma çarpan Okan Yazar'ın (28) kolu kırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Bursa- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Okan Yazar, Balıkesir'den satın aldığı 10 RR 316 plakalı motosikletle İnegöl'e doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 saat sonra Merkez Pazar Yeri dönüşünde Yazar'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarparak, devrildi. Kazada sürücü Yazar'ın kolu kırıldı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Yazar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Okan Yazar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA