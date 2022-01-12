Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık bir ay önce evinin önünden çalınan motosikletini bulmak için ilçede bulunan tüm kamera kayıtlarını inceleyen adamın çabası sonuç vermedi. Pişkin hırsızların çaldıkları motosikleti götürme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikleti çalınan Fatih Öztürk ise maddi durumunun kötü olduğunu ve motosikletin halen taksitini ödediğini belirtti. Öztürk, "Ben yevmiye alarak geçimimi sağlayan biriyim. Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamız. Biz zengin çocuğu değiliz. Bana yardımcı olunsun, hırsızlar motorumu getirsin. Daha motorumun borcu duruyor" dedi.

Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde yaşayan ve budama işinde yevmiye usulü çalışan Fatih Öztürk, eşini iş yerine bırakmak için gece yatağından kalktı. Motosikletini yerinde göremeyince büyük üzüntü yaşadı. Yeni aldığı ve taksitini ödediği motosikletini bulmak için dedektif gibi iz süren ve ilçede bulunan tüm kameraları tek tek inceleyen Öztürk, " Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamız" diyerek hırsızlara motosikletini getirmeleri çağrısında bulundu.

"MOTORUMUN HALEN BORCU DURUYOR"

Çalınan motosikletin bulunması için polis ekiplerine haber verdiğini ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletinin bir kadın bir erkek tarafından çalındığını belirten Fatih Öztürk, " Akşam saat 21.45 sıralarında benim burada motosikletin kilidini kırarak, bir kadın bir erkek çalıyorlar. Komşumla budama işine gittik yorulduk geldim eve akşam saat 21.30 gibi yattık. Saat 21: 48 gibi kamera kayıtlarında gözüküyor ve motorum buradan çalınıyor. Plakasına tekme vurulup kırılıyor. Gece 00.00 gibi hastanede çalışan eşimi bırakmak için kalktım, baktım motosikletim yerinde yok. Az ilerimizde komşum var onun kamerasına baktık. Bir bayan bir erkek motosikletimi kaktırarak götürmüş. Yol üzerinde 6 tane kamera kaydına baktığımda motoru, Cumalı Mahallesine kadar götürüyor. Daha sonra polise ihbarda bulunarak, kamera kayıtlarını verdim. Ben yevmiye alarak geçimimi sağlayan biriyim. Bir tencere tarhana yapıp, iki gün yiyen adamız. Biz zengin çocuğu değiliz. Bana yardımcı olunsun, hırsızlar motorumu getirsin. Daha motorumun borcu duruyor, taksitle almıştım" dedi.

(Mehmet Demirci/ İHA)