Motoru ile köpeğe çarptı, 'Ne fark eder' dedi
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Motoru ile köpeğe çarptı, 'Ne fark eder' dedi

28.12.2020 19:20 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:24
Motoru ile köpeğe çarptı, 'Ne fark eder' dedi

Kahramanmaraş'ta bir grup motorcunun çarptığı iddia edilen köpek öldü.

Kahramanmaraş'ta bir grup motorcunun çarptığı iddia edilen köpek öldü. Köpeğine kimin çarptığını soran sahibine motorcular, 'Ne fark eder' yanıtını verdi.

Olay, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Tekir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup motosikletli seyir halindeyken yoldaki köpeğe çarparak olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası köpek yol ortasında kanlar içinde kalırken, sahipleri köpeği yolun kenarına taşıdı. Bir müddet sonra motorcular kaza yerine gelirken, köpeğin sahibi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Köpeğe kimin çarptığını soran sahibine motosikletliler, 'Ne fark eder' cevabını verdi.

Köpeğe çarpan ve videoda "Ne fark eder" yanıtını veren kişinin 22 yaşındaki E.Z. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak Hayvanları Koruma Kanunu ve trafik kuralları gereğince idari işlem yaptı. Daha sonra jandarmaya teslim edilen şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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