Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı
ABD'de küçük uçak, motoru arızalanınca okyanusa acil iniş yapmak zorunda kaldı.
ABD'de küçük uçak, motoru arızalanınca okyanusa acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Olay, Maryland eyaletindeki Ocean City şehrinde meydana geldi. Yetkililer, 23 yaşındaki pilotun motoru arızalanan uçağı havalimanına kadar götüremediği ve mecburen okyanusa iniş yaptığını açıkladı. Plajdakiler uçağın suya inişini izlerken; uçağın iniş yaptığı noktada kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçaktan kendisinin çıktığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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