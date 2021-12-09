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Motoru alevler içinde kalan ticari araç korkuttu

Motoru alevler içinde kalan ticari araç korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki ticari aracın motoru bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki ticari aracın motoru bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alev alan motor, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi 68. Sokak'ta gerçekleşti. 41 AG 402 plakalı Ford marka ticari aracın motoru, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın yanan motorunu kısa sürede söndürdü.

Aracın yanan motoru kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Motoru alevler içinde kalan ticari araç korkuttu

Motoru alevler içinde kalan ticari araç korkuttu

Motoru alevler içinde kalan ticari araç korkuttu

Motoru alevler içinde kalan ticari araç korkuttu

Motoru alevler içinde kalan ticari araç korkuttu

Motoru alevler içinde kalan ticari araç korkuttu

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