Motoru alev alan otomobilde maddi hasar oluştu
Adana'da park halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
06.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:55
Adana'da park halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Levent Balkaya'ya ait 33 BFD 98 plakalı otomobil merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde park halindeyken motor kısmı alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA