Motoru alev alan otomobilde maddi hasar oluştu Trafikte seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Trafikte seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Yahya Galip Caddesi'nde ilerleyen otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracın motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü, otomobilini durdurarak yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA