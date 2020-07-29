Motoru alev alan otomobilde maddi hasar oluştu
Trafikte seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
29.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:14
Trafikte seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Yahya Galip Caddesi'nde ilerleyen otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Aracın motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü, otomobilini durdurarak yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.
Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken trafik bir süre aksadı.
Kaynak: AA