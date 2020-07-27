Motoru alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi
BARTIN'ın Amasra ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı.
27.07.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:13
BARTIN'ın Amasra ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Amasra Tüneli mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Amasra'ya ailesiyle birlikte tatile gelen D.T (24) yönetimindeki 06 BL 6362 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili durdurup, dışarı çıkan D.T. itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi.
Kaynak: DHA