Motoru 50 metre fırlayan otomobilin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Motoru 50 metre fırlayan otomobilin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Motoru 50 metre fırlayan otomobilin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra motoru 50 metre ileriye fırlayan otomobil kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'de kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra motoru 50 metre ileriye fırlayan otomobil kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halindeyken bir başka aracın kameralarına yansıyan o görüntülerde otomobilin hızlı bir şekilde kayarak refüjdeki ağaçlara çarpması yer aldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Hasan Ali K. idaresinde 20 ADA 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaydıktan sonra hızla refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru yerinden çıkarak 50 metre ileriye fırlarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücü ve yolcu konumundaki kişiyi çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ardından aracın içinde emniyet kemerinin takılması gereken yere toka takıldığı görüldü.

Kaza anı bir başka aracın kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anı ise o esnadan seyir halinde olan bir aracın kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra kaydığı ve orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra durabildiği görüldü. Arkadan gelen araçların ise kontrollü bir şekilde durması ise olası facianın önüne geçti. - DENİZLİ

Motoru 50 metre fırlayan otomobilin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Motoru 50 metre fırlayan otomobilin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Motoru 50 metre fırlayan otomobilin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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