Motorsporları Kulübünden 'Motorcu Dostu Trafik' söyleşisi

27.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:00

Anadolu Üniversitesi Motorsporları Kulübü, geliştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Motorcu Dostu Trafik' söyleşisi düzenledi.



Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak, akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı ve tutkunu Öğretim Gör. Asil Özbay katıldı. Trafikte motosiklet sürücülerine karşı empati kurma ve karşılıklı anlayışa dayandırılarak projeye başladıklarını anlatan Asil Özbay, 17 yıldır motosikletin artık hayatının bir parçası olduğunu kaydetti. Motosiklet sayesinde gezdiği yerlerden ve edindiği tecrübelerden bahseden Özbay, interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.



"Empati ve dikkatle kazalar büyük oranda önlenebilir"



Tedbirli ve bilinçli hareket ederek kazaların büyük oranda önüne geçilebileceğini ifade eden Öğr. Gör. Asil Özbay, bazı araştırma sonuçlarını dinleyicilerle paylaştı. Birçok etkenin kazanın davetçisi olabileceğini ekleyen Özbay, "ODTÜ Psikoloji Bölümü akademisyenlerinin yaptığı trafikle ilgili bir çalışmada, koordinasyon testlerinde yüksek puanlar alanların daha çok kazaya karıştığı şaşırtıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu bireylerin kazaya karışma oranlarının daha yüksek olmasının nedenini; araca bindiklerinde hissettikleri aşırı özgüven duygusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Trafik kazalarına sebebiyet veren bir diğer etkenin de, vücudumuzun uykuya programlı olduğu gece saat 00.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında yola çıkmak olduğunu söyleyebilirim. Uykumuzu almış olsak bile, vücudumuz o saatlerde uyku hormonu salgıladığı için kaza riski dört kat artıyor. Bu araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise; kazaların yüzde 30'unun ıslak zeminlerde ortaya çıktığını gösteriyor. Araç kullanıcısı olarak ıslak zeminlerde daha dikkatli ve yavaş gitmemiz gerekiyor. Yavaş gitmek hem kendimizin, hem de önümüzdeki ve arkamızdaki aracın kaza yapma riskini azaltacaktır. Çünkü bu ıslak alanlarda her zaman sadece su olmuyor. Yağ ve benzeri maddeler de olabiliyor. Baktığımızda trafikte kazalara sebebiyet verecek binlerce ihmal görebiliriz. Ancak trafikte empati anlayışıyla ve dikkatli araç kullanımıyla kazaları büyük oranda önleyebiliriz" diye konuştu.



"Yolculukta bir insan tanımanın bile hayat değiştirebileceğini öğrendim"



Motosikletle yapılan seyahatlerin insana bakış açısı kazandırdığını ve kişisel gelişime katkısı olduğunu anlatan Öğretim Gör. Özbay, "Farklı ülkeleri gezdikçe insanların gelişebileceği ve değişebileceğini daha iyi anladım. Mesela Pakistan yolculuğumda hayatta yapmam dediğim şeyleri yaptım. Hijyen konusunda çok titiz bir insan olmama rağmen Pakistan'da bir adamın, eliyle çıkarıp bardağa koyduğu suyu içmek durumunda kaldım. Ama bir süre sonra alıştım ve normal gelmeye başladı. Bu olaya benzer gezdiğim diğer ülkelerde de birçok olay yaşadım. Bunları yaşayınca; başta insanlar olmak üzere hayatta her şeyin değişebildiğini, davranışların da farklı şekiller alabildiğini keşfettim. Kültürü acayip geliştirdiğini, kendi kültürümle ilgili kitaplarda okumadığım birçok şeyi yabancı ülkelerdeki yolculuklarımda öğrendim. Bazen sadece bir insan tanımanın bile hayata bakış açınızı tamamen değiştirebileceğini öğrendim. Dünyada farklı yerler ve farklı kültürler görmenizi tavsiye ediyorum. Motosiklet sürücüsü olmanız şart değil. Eğer imkan oluşturabilirseniz; bol bol gezin, bol bol insan tanıyın ve yeni yerler keşfedin. Size çok iyi geldiğini göreceksiniz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA